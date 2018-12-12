Yazarlar öğrencilerle buluşuyor

İlk olarak Özel Doğa Okulları öğrencileriyle buluşan yazarlar, gerçekleştirdikleri söyleşiyle “yazma eğitimi” ve “okuma kültürü” konularında öğrencilere rehberlik ettiler. Tercan ilçesinde Tercan İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Işık'ın da büyük desteğiyle yazarlar bazı ortaokullarda öğrencilerle buluştular. Özellikle merkezden uzak okullarda bu etkinliklerin daha kıymetli olduğunu belirten yazarlar, gittikleri yerlerin tarihi ve kültürel dokularını da öğrencilerle paylaşarak son zamanlarda adeta unutulmaya yüz tutmuş tarih bilinci konusunda da öğrencileri etkilediler.

Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu ve Erzincan Ortaokulunda söyleşiler gerçekleştiren yazarlar, buralarda da öğrencileri etkilemeyi ve memnun etmeyi başardılar. Kitapların önsözlerinde de yazdıkları gibi batı patentli görsel ve yazılı eserlerde yer alan, değerlerimizden uzak, yozlaşmış, uydurma karakterleri benimseyen gençler yerine tarihini bilen ve Mete Han gibi isimlerini mazimize altın harflerle kazımış gerçek kahramanlarımızı özümsemiş gençler yetiştirme gayretinde olduklarını belirten yazarlar, eserlerini kaleme alırken bundan sonra da aynı düsturu ilke edineceklerini belirttiler.

Söyleşilerin ardından öğrencilerin kitaplarını imzalayan yazarlar, öğrencilerle hatıra fotoğrafları da çektirdiler.