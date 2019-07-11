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Yeni mezbahada geri sayım başladı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, yapımı devam eden yeni mezbaha inşaatında incelemelerde bulundu.


İl Müdürü Şahin'e Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Serkan Kütük de eşlik etti. Yetkililerden tesis hakkında bilgiler alan İl Müdürü Şahin, “Erzincan Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)' nın hibe desteklediği alınarak yap işlet devret modeli ile kurulan mezbahada artık sona gelindiğini belirterek, Ufak tefek eksikliklerin de tamamlanmasıyla mezbahamız hizmete girecektir. Tüm Erzincan'a hayırlı olsun'' dedi.

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