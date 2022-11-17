Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde destek almaya hak kazanan “Yeni Üretim Hattı Yatırımı ile Ürün Çeşidi ve İstihdam Artışı” projesinin finansman desteği sözleşmesi imzalandı.

Toplam bütçesi 3 milyon TL olan proje dahilinde, işletmede kapaklı viyol üretimine uygun bir hat oluşturulması planlanmakta. Proje çerçevesinde alınacak modern makine ve ekipmanlar sayesinde Türkiye'de sayılı firmalar tarafından üretilen Doğu Anadolu'da ise üretimi olmayan kapaklı viyol imalatına başlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede verimlilik ve teknoloji kullanımının arttırılması, maliyetlerin düşürülerek fiyat avantajlarının elde edilmesi, yeni pazarlara ulaşılması ve ürün çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmekte.