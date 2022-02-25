Yenidoğan Canlandırma Eğitimine katılanlara sertifikaları verildi

Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) 1998 yılından bu yana ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan bir hizmet içi eğitim program. Temel resusitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedefleniyor.

Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yeni doğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 22-23-24 Şubat tarihleri arasında toplam 3 gün süren eğitim programı son buldu.

Düzenlenen sertifika programında kapanış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Neonatal Resüsitasyon eğitiminin öneminden söz ederek, “Eğitimi alacak hekim ve personelin sahada bebekleri yaşatmak için gösterdikleri çabada kendilerine çok yardımcı olacağı ümidinde olduğunu belirtip, kursiyerlere ve eğitim organizasyonunda görev alan NRP eğitimcileri Yenidoğan Uzmanı Nuriye Aslı Melekoğlu, Dr. Selma Aydın Felek, Ebe Yeliz Tanberk, Ebe Şenay Kılınç, Ebe Pembe Polat Aygün'e katılımları için teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından program sonunda eğitimcilere hediyelerini takdim edilerek katılımcılara sertifikaları verildi.