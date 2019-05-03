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Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi

Erzincan’da sağlık çalışanlarına yönelik Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri verildi.

Erzincan'da sağlık çalışanlarına yönelik Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri verildi.


Yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri gerçekleştirilmekte.


Bu kapsamda Erzincan'da 2- 4 Mayıs tarihleri arasında, Yenidoğan Canlandırma Programı (NeonatalResusitasyon Programı- NRP) eğitimleri başlatıldı.


Toplum Sağlığı Merkezinde başlayan eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, eğitimin öneminden söz ederek, eğitimi alacak hekim ve personelin sahada bebekleri yaşatmak için gösterdikleri çabada kendilerine çok yardımcı olacağı ümidinde olduğunu belirtti.


Hirik, kursiyerlere ve eğitim organizasyonunda görev alan NRP eğitimcileri Ebe Hatice Aydın, Hemşire Ömer Alevci, Hemşire Yusuf Küçükordu, Dr. Ufuk Bayraktar, Ebe Nurcan Mercan, Doç. Dr. Hasan Kahveci, Sağlık Memuru Erkan Haydaroğlu, Hemşire Venhar Albayrak ve Anestezi Teknisyeni Süleyman Erten'e katılımları için teşekkür etti.

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