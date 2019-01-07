Erzincan'ın en eski ve en işlek çarşılarından olan Yeraltı Çarşısında çalışmalar başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki karoların zamanla ömrünü tamamlamasından dolayı Yeraltı Çarşısı'nda tavandan su damlamaları oluyordu. Bunun önüne geçebilmek için Erzincan Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda izolasyon çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Şehrimizin seçkin ve en işlek çarşılarından olan Yeraltı Çarşısı bizim için son derece önemli bir yer. Şuan yapılan çalışma geçici olarak su akıntılarını önlemek için izolasyon çalışması. İnşallah yeni dönemde burayı prestijli bir meydan olarak düzenleyeceğiz” dedi.