İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeraltı Çarşısında çalışmalar başladı

Erzincan’ın en eski ve en işlek çarşılarından olan Yeraltı Çarşısında çalışmalar başladı.

Erzincan'ın en eski ve en işlek çarşılarından olan Yeraltı Çarşısında çalışmalar başladı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki karoların zamanla ömrünü tamamlamasından dolayı Yeraltı Çarşısı'nda tavandan su damlamaları oluyordu. Bunun önüne geçebilmek için Erzincan Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda izolasyon çalışmalarına başladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Şehrimizin seçkin ve en işlek çarşılarından olan Yeraltı Çarşısı bizim için son derece önemli bir yer. Şuan yapılan çalışma geçici olarak su akıntılarını önlemek için izolasyon çalışması. İnşallah yeni dönemde burayı prestijli bir meydan olarak düzenleyeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.