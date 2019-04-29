Yeşilay'dan bisiklet turu

Yeşilay Erzincan Şubesi ile Bisikletçiler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ‘Sağlıklı Yaşamak İçin' sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Erzincan Belediye Sarayı önünde başlayan bisiklet turu Atatürk Parkında sona erdi. Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Faruk Kocatürk, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, her yıl geleneksek olarak Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendiğini söyledi.

Yeşilay olarak, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Kocatürk, "Bisiklet yediden yetmişe herkese hitap eden bir spor. Gençlerin yanı sıra, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların katılımı bizi oldukça memnun ediyor. Turumuza katılan ve sağlıklı yaşam mesajımıza ortak olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu. Erzincan Bisikletliler Derneği Başkanı Hakan Sarı ise açıklamasında sağlıklı yaşam adına pedal çevirdiklerini anlatarak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına etkinliği yaptıklarını bildirdi. Sarı, "Gençlerimiz etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Allah'ın izniyle bu tür güzel etkinliklerle gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçeceğiz. Gençleri, spora teşvik ediyoruz." dedi.

Düzenlenen Bisiklet turuna Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gençlik ve Spor İl Müdürü vekili Burak Mumcu ve çok sayıda Bisiklet sporuna gönül veren katıldı. Bisiklet turuna katılan gençlere Atatürk Parkında yemek ikram edildi.