Yıldırım'dan Kaykaç ailesine göz aydınlığı

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı evinde ziyaret ederek dünyaya yeni gelen bebekleri için göz aydınlığında bulundu.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ın ikinci çocuğu kısa bir süre önce dünyaya geldi. Binali Yıldırım, Kaymakam Kaykaç'a evinde ziyarette bulundu. Kaykaç, ailesine göz aydınlığında bulunan Binali Yıldırım ‘Semiha Eylül' adı konulan bebeği sevdi.