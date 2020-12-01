İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldırım'dan Kaykaç ailesine göz aydınlığı

Türkiye’nin 27.

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı evinde ziyaret ederek dünyaya yeni gelen bebekleri için göz aydınlığında bulundu.


Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ın ikinci çocuğu kısa bir süre önce dünyaya geldi. Binali Yıldırım, Kaymakam Kaykaç'a evinde ziyarette bulundu. Kaykaç, ailesine göz aydınlığında bulunan Binali Yıldırım ‘Semiha Eylül' adı konulan bebeği sevdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.