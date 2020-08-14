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Yıldırım'dan TFF 2. Lig'e yükselen 24Erzincanspor'a ziyaret

Türkiye’nin 27.

Türkiye'nin 27. ve son başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TFF 2. Lig'e yükselen 24Erzincanspor'a ziyarette bulundu.


Memleketi Erzincan'da yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceleyen Yıldırım daha sonra 24Erzincanspor Tesislerinde futbolcu ve kulüp yöneticileriyle biraraya geldi.


24Erzincanspor'u bir üst lige çıktıkları için tebrik eden Binali Yıldırım, kulüp başkanı Gökhan Keleş'ten yeni sezon için çalışmalar ve takımın durumu hakkında bilgi aldı.

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