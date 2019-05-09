Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Erzincan Yıldırım Akbulut spor salonunda oynanan Yıldız erkekler Türkiye şampiyonası müsabakaları oldukça çekişmeli geçiyor.

2018-2019 sezonu Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye şampiyonası müsabakalarına Erzincan ev sahipliği yapıyor. Erzincan Yıldırım Akbulut spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda KKTC ve 4 ilden gelen 8 erkek takım 2 gurupta şampiyonluk mücadelesi veriyor.

A gurubunda; Antalya Özel Bahçeşehir Ortaokulu, Bingöl Solhan YBO, İstanbul Cevatpaşa Ortaokulu ve İstanbul Özel Beykent Doğa Ortaokulu mücadele ediyor. B gurubunda ise; İstanbul Yeni Bosna Fatih ortaokulu, Adana Gazi Ortaokulu, KKTC Çanakkale Ortaokulu ve İstanbul Prof. Dr. Gazi Yaşargil Ortaokulu mücadele ediyor.

Müsabakalar 11 Mayıs 2019 tarihinde Merkez spor salonunda oynanacak olan final müsabakaları ile sona erecek.