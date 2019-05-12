Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Erzincan'da yapıldı.

Finalde İstanbul Cevatpaşa Ortaokulu ile İstanbul Özel Beykent Doğa Ortaokulu karşı karşıya geldi. Setlerden 3-0 galip ayrılan İstanbul Cevatpaşa Ortaokulu erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul sporlarının 2018-2019 faaliyet programı kapsamında müsabakalar aralıksız olarak devam ederken, Erzincan Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye şampiyonası müsabakalarına KKTC ile birlikte 4 ilden 8 erkek takımı katıldı.

Erzincan Merkez spor salonunda yapılan müsabakalar sonunda Yıldız Erkeklerde; İstanbul Cevatpaşa Ortaokulu birinci, İstanbul Özel Beykent Doğa Ortaokulu ikinci, İstanbul Yeni Bosna Fatih Ortaokulu üçüncü, İstanbul Prof. Dr. Gazi Yaşargil Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.