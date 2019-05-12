İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Erzincan’da yapıldı.

Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Erzincan'da yapıldı.


Finalde İstanbul Cevatpaşa Ortaokulu ile İstanbul Özel Beykent Doğa Ortaokulu karşı karşıya geldi. Setlerden 3-0 galip ayrılan İstanbul Cevatpaşa Ortaokulu erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu.


Okul sporlarının 2018-2019 faaliyet programı kapsamında müsabakalar aralıksız olarak devam ederken, Erzincan Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye şampiyonası müsabakalarına KKTC ile birlikte 4 ilden 8 erkek takımı katıldı.


Erzincan Merkez spor salonunda yapılan müsabakalar sonunda Yıldız Erkeklerde; İstanbul Cevatpaşa Ortaokulu birinci, İstanbul Özel Beykent Doğa Ortaokulu ikinci, İstanbul Yeni Bosna Fatih Ortaokulu üçüncü, İstanbul Prof. Dr. Gazi Yaşargil Ortaokulu ise dördüncü oldu.


Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.