Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.
Erzincan Merkez spor salonunda oynanan Yıldız kızlar Türkiye şampiyonası müsabakaları oldukça çekişmeli geçiyor.
2018-2019 sezonu Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye şampiyonası müsabakalarına Erzincan ev sahipliği yapıyor. Erzincan Merkez spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda 3 ilden gelen 8 kız takım 2 gurupta şampiyonluk mücadelesi veriyor.
A gurubunda İzmir Bayraklı Özel Öbek Boğaziçi Ortaokulu, Ankara Kardelen Ortaokulu, Adana Özel Altıneller Ortaokulu, İstanbul Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu mücadele ediyor. B gurubunda ise İstanbul Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu, Özel Ankara Maya Ortaokulu, Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu, İstanbul Özel Atacan Ortaokulu mücadele veriyor.