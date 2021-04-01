Yıldız, yeniden Erzincan İl Genel Meclisi başkanı seçildi

Erzincan İl Genel Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminde Bekir Yıldız, yeniden başkanlığa seçildi.

Erzincan İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında başladı. Toplantılarda, 2 yıllık görev süresi dolan Bekir Yıldız, yapılan seçimle 22 meclis üyesinin oyunu alarak güven tazeledi. Meclis Başkan vekilliğine ise İl Merkez Meclis Üyesi Hüseyin İlter, Otlukbeli Meclis Üyesi Recep Gündüz seçildi.

Seçim sonrasında bir teşekkür konuşması yapan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız; “Öncelikle amacımız var olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak olacaktır. Yine öncelikli ihtiyaçlar tespit edilerek harcamaların bu esaslar doğrultusunda yapılmasına gayret gösterilecektir.” dedi.