Yıldızlar badminton İl birinciliği müsabakaları yapıldı

Erzincan'da Okul Sporlarının 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar kız-erkek Badminton İl birinciliği müsabakaları yapıldı.

Yıldırım Akbulut Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. İl birinciliği müsabakalarında Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Erzincan Özel Açı Ortaokulu ve Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu takımları mücadele etti.

Yapılan müsabakalar neticesinde kızlarda Mehmetçik Ortaokulu birinci olurken, erkeklerde ise yine Mehmetçik Ortaokulu birinci oldu.