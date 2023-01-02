Erzincan'da yıldızlar bilek güreşi müsabakaları başladı.

Okul Sporlarının 2022-2023 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan yıldızlar bilek güreşi il birinciliği müsabakaları başladı. Yıldırım Akbulut Spor salonunda başlayan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oluyor. Sporcular birbirine üstünlük sağlamak için tüm güçlerini kullanırken, dereceye girecek olan sporcular Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanacaklar.