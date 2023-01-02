İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yıldızlar bilek güreşi müsabakaları başladı

Erzincan’da yıldızlar bilek güreşi müsabakaları başladı.

Erzincan'da yıldızlar bilek güreşi müsabakaları başladı.


Okul Sporlarının 2022-2023 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan yıldızlar bilek güreşi il birinciliği müsabakaları başladı. Yıldırım Akbulut Spor salonunda başlayan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oluyor. Sporcular birbirine üstünlük sağlamak için tüm güçlerini kullanırken, dereceye girecek olan sporcular Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanacaklar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.