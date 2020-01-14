Yıldızlar kız-erkek basketbol müsabakaları tamamlandı

2019-2020 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında yıldızlar kız ve erkek müsabakaları il birinciliği final töreni yapıldı. Yıldız Kızlar basketbol müsabakalarında Munzur Ortaokulu birinci olurken yıldız erkekler basketbol müsabakalarında birinci Cumhuriyet Ortaokulu, ikinci Özel Fidem Ortaokulu, üçüncü Doğa Koleji, dördüncü Mehmetçik Ortaokulu oldu.

Grup müsabakalarında Erzincan'ı temsil edecekleri için başarı dileklerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Spor öğrencilerin akademik başarısını engellemiyor bilakis olumlu yönde etkiliyor. İlimizin okul sporları katılım oranlarında iki yıl üst üste Türkiye birincisi oldu. Bu başarıda emeği geçen başta beden eğitimi öğretmenlerine, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yöneticilerine ve yarışmalara katılan tüm öğrencilere teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından birinci olan okullara İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından madalya ve kupaları takdim edildi.