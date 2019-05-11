Yıldızlar kız voleybol Türkiye şampiyonası final müsabakaları tamamlandı

Erzincan Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda finallere kalan takımlar Erzincan'da şampiyonluk mücadelesi verdiler. 3 ilden gelen ve 8 takımdan oluşan 96 sporcunun katıldığı müsabakada Yıldız Kızlarda: Özel Atacan Ortaokulu birinci, Özel Bilfen Koleji ikinci, Özel Ankara Maya Ortaokulu üçüncü, İzmir Bayraklı Özel Öbek Boğaziçi ortaokulu ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını şampiyonayı takip eden Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik'in elinden aldılar.