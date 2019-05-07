Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye şampiyonası Erzincan'da başladı.

Okul sporlarının 2018-2019 faaliyet programı kapsamında müsabakalar aralıksız olarak devam ederken, Erzincan Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Müsabakalara KKTC ile birlikte 6 ilden 8 kız 8 erkek toplam 16 takım katılıyor.

Okul Sporları Yıldız kızlar ve yıldız erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Erzincan Merkez spor salonunda düzenlenen açılış programı ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve İl Milli eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından sporculara katılım belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Açıklamalarda bulunan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan'ın son zamanlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığına vurgu yaparak, “Tüm Erzincan halkını ilimizde gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye şampiyonasını izlemeye davet ediyorum. Burada sahaya çıkan birçok sporcu yarının milli takım kadrosunda yer alacak düzeyde sporculardır” dedi.

Açılış programının ardından müsabakalar başladı. Yıldız Kızlar Merkez spor salonunda müsabakalarını oynarken, yıldız erkekler ise Yıldırım Akbulut spor salonunda müsabakalarını yapacak.

Erzincan'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonasında KKTC, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya ve Bingöl illerinden gelen takımlar katılıyor. Müsabakalarda yaklaşık 200 sporcu yer alıyor. Müsabakalar 7-11 Mayıs tarihlerinde devam edecek.