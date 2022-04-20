Yılın ilk fideleri seralardan çıkmaya başladı

Baharın gelmesiyle Erzincan'da sebze ve meyve fideleri pazarda satışa sunuldu. Erzincan'da kendi sebze fidesini yetiştiremeyen çiftçiler, fide ihtiyacını pazardan karşılıyor. Bu sebeple üretilen fidelere ilgi oldukça fazla.

Erzincan Buğday Meydanı'nda sezonun ilk fideleri satmaya başlayan Kadir Albayrak, “Şubat ayının sonuna doğru ektiğimiz tohumlar yeni yeni çıkmaya başladı ve bizler de pazara getirmeye başladık. Nisan'ın sonu Mayıs'ın ise başından itibaren satışlar çok hızlanacak. Şuan elimizde yerli domates, salatalık, fasulye, çilek, biber çeşitleri, kavun, karpuz gibi hemen hemen hepsi mevcuttur. Fiyatlarımıza geçen seneden bu zamana çok bir zam gelmedi. Salata, karpuz, kavun, domates vs. 1,5 liradan, sırık domates ve salatalık ise 2 liradan satılmaktadır. Geçtiğimiz sene yaşadığımız pandemi sürecinde insanlarımız köyüne bahçesine gittiğinden dolayı fide satışlarımızda çok zorlanmamıştık. Bakalım bu sene hayırlısı Allah'tan” dedi.