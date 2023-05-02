Yılın ilk fideleri seralardan tezgahlara taşındı

Baharın gelmesiyle Erzincan'da sebze ve meyve fideleri pazarda satışa sunuldu. Kendi sebze fidesini yetiştiremeyen çiftçiler, fide ihtiyacını pazardan karşılıyor. Erzincan'da yükselen sebze fiyatları, kendi sebzesini üretmek isteyen vatandaşların fideye olan talebini artırdı. Evlerindeki büyük saksılarda ya da bahçesinde kendi sebzesini yetiştirmek isteyenler fide satıcılarının yolunu tuttu. Fide satıcıları, ekseriyâ yerli olmak üzere domates, biber, fasulye, patlıcan, reyhan, çilek gibi sebze ve meyvelerin fidelerini vatandaşların beğenisine sundu.. En çok satılan fidelerin başında ise domates, biber, patlıcan geliyor. Çiftçiler, bağ ve bahçelerine dikeceği sebze fidanlarından demet demet alıyor.

Buğday Meydanı'nda sezonun ilk fidelerini satmaya başlayan Kadir Albayrak, “Sezonumuzu açtık, halkımızı bekliyoruz. Her şeye rağmen devletimizin yanındayız, fırsatçılık yapmadık. Geçen sene olduğu gibi çok cüzi miktarda zam yaptık. Gelemeyenler için aracımız var kapıya teslim edebiliriz. Şuan bir biberin kilosu 50 lira, fide alan kişi konservesini yaparak bir kışı geçirebilir. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Fide satıcısı Doğan Sayın ise, “Bu sene biraz erken başladık ama milletimiz daha erken ürünleri alması için. Mesela kış aylarında 10 liralık sebzeler çıkıyor 50 liraya. 3 liradan fideleri satıyoruz. Vatandaşa biraz pahalı gelebilir ama sebze fiyatlarına nazaran çok uyguna veriyoruz. Köylülerimiz alıp ekiyorlar güzel güzel sebzesini yiyorlar, turşusunu yapıyorlar, konservelerini yapıyorlar, menemenlerini yapıyorlar ve faydalanıyorlar. İlerleyen günlerde fiyatları biraz daha indirmeye çalışacağız” diye konuştu.