Erzincan'da YKS tercih danışmanlığı komisyonları oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan'da 4 ayrı noktada oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonlarının verdiği hizmetler hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik özellikleri ve yaşam koşullarıyla uyumlu olacak şekilde bir üst öğrenim kurumuna geçişleri sürecinde onlara rehberlik etmek ve tercih danışmanlığı yapmak üzere Erzincan'da 4 yerde tercih danışmanlığı komisyonu oluşturulduğunu kaydeden Gün, "Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, meslekleri tanımaları, mesleklerin gerektirdiği özellikleri öğrenmeleri, kendilerine uygun meslek alanlarına yönelmeleri ve bu doğrultuda tercih edebilecekleri okul, alan ve programları seçmeleri amacıyla sunulan profesyonel destek hizmetleridir. Rehberlik ve danışmanlık sürecinde verilen bu destek hizmetlerini, belirlenen standartlar doğrultusunda yürütmek amacıyla ilimiz merkezde Erzincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi, Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi ve AVM'de tercih danışmanlığı komisyonları oluşturuldu. 23 Temmuz 2019 -29 Temmuz 2019 tarihleri arasında komisyonlarımızda görev yapan idareci ve rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize yönelik tercih süreci ile ilgili olarak rehberlik faaliyetleri devam edecektir." dedi.