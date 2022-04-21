YKS'ye hazırlanan öğrencilere sınav öncesi motivasyon semineri

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Sınava 2 kala, bu hatalar can yakar” konulu seminer düzenlenerek YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen ve çok sayıda liseli öğrencinin katıldığı motivasyon eğitim semineri 2 gün sürecek. Öğrencilerin dikkatle dinlediği seminerde sunum yapan Kişisel Gelişimci Sinan İpek, motivasyon, heyecan ve stres yönetimi gibi konularda eğitim verdi. Sınavda başarıya götürecek olan yolları anlatan konuşmacıyı dinleyen üniversiteye girmek isteyen yüzlerce öğrenci verilen eğitimden dolayı memnun olduklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında zaferin büyüklüğünün mücadelenin zorluğu ile doğru orantıda olduğunun altını çizerek, “Bizler, sizlerle birlikte bu yolculuk esnasında ciddi çalışmalarınıza okullarımızda şahit olduk ama bir hafta önce okul müdürü arkadaşlarımızla ile yaptığımız toplantıda, son viraj ve son düzlükte herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermemek adına yeni farklı önlemler aldık. Bu yıl pandemiden sonra öğrencilerimize yönelik 2. motivasyon seminerimizdir. Ben son olarak şunu söylüyorum ve sözü misafirimize bırakacağım. Kıymetli gençler; zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyladır. Ben sizlerin hayal ettiğiniz hayallerinize varacağınıza inanıyorum. Çok ciddi zorluklar çektiğinizi, ciddi gayretler içerisinde olduğunuzu biliyorum ve bu çabalarınızın güzel başarılarla taçlanacağına ümidim sonsuzdur. Özellikle bu yıl içerisinde pandemiden sonra ciddi ve gayretli çalışmalar yapan Ortaöğretim bürosu ile ilgili şube müdürüne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.