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Yoğurtlu mahallesinde 9 bin 180 metre uzunluğundaki yol asfalta kavuştu

Erzincan’ın Yoğurtlu mahallesinde 9 bin 180 metre uzunluğunda, 8 bin 257 ton asfalt serimi işi tamamlandı.

Erzincan'ın Yoğurtlu mahallesinde 9 bin 180 metre uzunluğunda, 8 bin 257 ton asfalt serimi işi tamamlandı.


Fen İşleri Müdürlüğü'nün üst yapı projelerinin bu seferki durağı Yoğurtlu mahallesi oldu. Mahallede asfalt serim çalışmaları yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Yoğurtlu mahallesinde 9 bin 180 metre uzunluğunda, 8 bin 257 ton asfalt serimi işi tamamlandı.


Belediye Başkan Bekir Aksun, Erzincan'a yakışır yollar yapmaya devam ettiklerini belirtti. Yollarda asfalt çalışmalarının süreceğini vurgulayan Başkan Aksun, ”Erzincan Belediyesi olarak asfaltsız yol bırakmamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Şehir genelinde ihtiyaç duyulan her mahallede çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Erzincan'ımıza yakışır yollar yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı kullanımlar diliyorum.” dedi.

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