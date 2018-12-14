YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı Üyeleri EBYÜ'de

Dr. Aysun Bay Karabulut Başkanlığında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde saha çalışması ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin eğitim, öğretim, çeşitli bilimsel ve akademik çalışmalarında Yükseköğretim Kalite Kurulunca belirlenen standartlara erişebilmesi ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürebilmesi için YÖK Kalite Kurulunun, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut Başkanlığındaki Değerlendirme Takımı Üyeleriyle, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin akademik ve idari birimlerinde toplantılar gerçekleştirildi.

Değerlendirme Takımı Üyelerinin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde üç gün süren toplantı ve görüşme programları, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaretle başladı. Rektör Prof. Dr. Levent, programla ilgili olarak YÖK Kalite Değerlendirme Takımı Üyelerinin toplantı ve görüşmelerinin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni her yönüyle yakından görebilmeleri açısından son derece yararlı olacağına inandığını söyledi. Değerlendirme Takımı Üyelerinin Birimlerdeki çeşitli görüşme ve toplantılarıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni yakın plana alarak Üniversitenin mevcut durum, olanak ve kabiliyetlerini görürken, deneyimlerini de birimlerle paylaşmalarının önemine dikkat çeken Rektör Akın Levent, Üniversitede gerçekleştirdikleri farkındalık sağlayıcı ve her alanda yüksek kaliteyi önceleyen çalışmaları dolayısıyla Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Karabulut ve Üyelerine teşekkür etti.

Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da, YÖK'ün Üniversitelerde gerçekleştirdiği bu uygulamaların, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına göre yapıldığını anımsatarak Yükseköğretim Kurumlarının karşılıklı farkındalık başta olmak üzere kalite iyileştirme süreçlerine sağladığı katkılar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Uygulama çalışmalarının ilgili yükseköğretim kurumun çeşitli birimlerinde kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan sorunlar ve kalite iyileştirme süreçlerine ilişkin önerileri kapsadığına işaret eden Prof. Dr. Karabulut, çalışmaları sırasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin misafirperverliği, değerlendirmeler esnasındaki koordinasyon ve yakın ekip çalışması işbirliği dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkür etti.

Değerlendirme Takımı Üyeleri daha sonra programları kapsamında Üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerdeki saha çalışması, görüşme ve kalite değerlendirme ve iyileştirme toplantılarına geçtiler. Toplantılarının birinci gün programında, Değerlendirme Takımı Üyeleriyle Üniversite Kalite Komisyonu Üyeleri, Eğitim Fakültesi Toplantı Salonunda bir araya geldi. Ardından Değerlendirme Takımı Üyeleri, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Eğitim Fakültesi Mavi Salonda görüşme gerçekleştirdiler. Değerlendirme Takımı Üyeleri aynı gün içerisinde Üniversite bünyesindeki Fakültelerin yönetim kademesi başta olmak üzere akademik ve idari personeli ile öğrencilerinden oluşan görüşme ekipleriyle gerçekleştirdikleri toplantılarda, kalite iyileştirme, değerlendirme ve çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdiler. Yine aynı gün Paydaşlar ile Üniversite Rektörlüğü ek binası toplantı salonunda bir araya gelen Değerlendirme Takımı Üyeleri, programlarının ikinci gününde) ise aynı görüşme ve değerlendirme toplantılarını Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlıkları, Koordinatörlük ve Araştırma Merkezleri nezdinde gerçekleştirdiler. Programın üçüncü ve son gününde ise Kurum Değerlendirme ve “Çıkış Bildirimi” ile ilgili hususların görüşüldüğü toplantıyla, YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı Üyelerinin Üniversitedeki çalışmaları tamamlandı.