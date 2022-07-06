Yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Erzincan'da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bozuk ve yıpranmış durumdaki yolların sıcak asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Erzincan genelindeki yollarda zamanla oluşan bozulmalar ve çökmelere karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, daha önce tespit edilen yerlerde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler acil olan bölgelere öncelik vererek yol bakım onarım çalışmalarında asfalt yama çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesi ve Ergenekon Mahallesinde devam ediyor. Ekipler şehir genelinde tespit edilerek programa alınmış tüm mahalle ve sokaklarda yol bakım onarım çalışmalarını sürdürecek.