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Yol genişletme çalışmaları sürüyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.


Ana caddelerdeki trafik yükünü hafifletmek için yol genişletme çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Uğurhan Tunçata Caddesinde de yol genişletme çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında eski yapıların duvarları yıkılarak yeni imar planına göre geri çekiliyor.


Refik Aras Sokak'ta yapılan yol genişletme çalışmalarında da sona gelindi. Refik Aras Sokak'ta geçtiğimiz günlerde başlatılan yol genişletme çalışmalarında eski yapıların duvarları geri çekilip yeni imar planına göre yeniden inşa edilmişti. Ardından bordür ve kaldırım çalışmaları yapılan sokakta başlatılan asfalt çalışmalarında da sona gelindi. Refik Aras Sokak yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

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