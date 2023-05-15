İhlas Haber Ajansı

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Yola inen bozayı görüntülendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yola inen bozayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yola inen bozayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kemaliye ilçesine bağlı Kabataş köyü yolu üzerinde seyahat eden vatandaşların güzergahında yola inen bozayı görüntülendi. Aracın önünde bir süre koşan bozayı daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi.


Ayının koşuşunu bir süre izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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