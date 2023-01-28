Yolcu otobüsünün deposunda kaçak göçmen taşıyan 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünün deposunda 7 yabancı uyruklu kaçak göçmen ile bu kişilerin yurda yasa dışı yollardan girmesini organize eden 3 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akyazı uygulama noktasında yapılan denetimlerde durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan incelemeler sonucunda, aracın depo kısmının arka tarafına ve şoför dinleme kabininin alt kısmına gizlenmiş 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Araç şoförü olan A.Z. ve diğer şoförler E.A., Y.U. isimli kişiler ise, “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçısı 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.