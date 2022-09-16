Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, karşıdan karşıya geçen Ö.Y., isimli kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.