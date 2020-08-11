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Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde bulunan muhtar öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde bulunan muhtar öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzincan'ın Kemah ilçesi Dedek köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan - Divriği seferini yapan 44321 sefer sayılı yük treni, Ömer Coşkun Fırat'ın kullandığı 24 AY 592 plakalı araca çarptı.


Kazada ağır yaralanan köy muhtarı Tahir Açıkgöz kaldırıldığı Kemah Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan ve kazada ağır yaralanan sürücü Ömer Coşkun Fırat ise Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fırat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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