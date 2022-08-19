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Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Erzincan’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile karayolları ekiplerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Erzincan'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile karayolları ekiplerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.


Erzurum - Erzincan istikameti Akyazı uygulama noktasında ekipler yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçların Taşıma Kanununa uygunluk belgeleri incelendi. Gerçekleştirilen denetimlerde eksiği olan araca rastlanılmadı.


Erzincan Emniyet Müdürlüğünce şehir içi ve şehirlerarası trafikte gerçekleştirilecek denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

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