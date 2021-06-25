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Yüksek atlamada derece

Erzincanlı atletizm sporcusu İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada yüksek atlamada üçüncülük elde etti.

Erzincanlı atletizm sporcusu İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada yüksek atlamada üçüncülük elde etti.


Türk atletizminin unutulmaz rekortmenlerinden Cezmi Or adına 76'ncısı yapılan Uluslararası Cezmi Or Yarışmalarında Erzincan adına yarışan Hakan Şevki Torun, Yüksek Atlama'da 2.00'lık derece ile üçüncü oldu.


76. Cezmi Or Yarışmaları ve Olimpik Deneme Müsabakaları, İstanbul Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

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