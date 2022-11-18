Yüksek kesimler kardan beyaza büründü besicilerin kış sezonu başladı

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kardan beyaza bürünen yüksek kesimlerde bulunan köylerdeki besicilerin kış sezonu başladı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı etkili oluyor. Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan ile Kızıldağ geçidi, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Bayburt- Erzurum kara yolu Kop Dağı mevkiinde sabah saatlerinde sis, sulu kar ve kar yağışı görülürken arazi beyaza büründü. Kar yağışı Erzincan'ın Çayırlı ve Kemah ilçelerinin yüksek kesimleri ile Munzur Dağlarında da etkili oldu. Bazı köylerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla birlikte ilkbahar aylarında yaylalara çıkan koyun sürüsü besleyen besicilerde hayvanlarını köylerde bulunan ağıllarına getirdi. Kış sezonunu açan besiciler koyun sürülerini ağıllarda beslemeye koyuldu. Ağıl önlerinde bulunan karla kaplı araziye ot, saman bırakan besiciler günde 2 öğün hayvanlarını besliyor. Soğuk havayla birlikte zamansız dünyaya gelen kuzuların sağlıklı dünyaya gelmeleri için geceleri ağılları sıcak tutarak zaman zaman nöbet tutuyorlar.

Karla birlikte kış sezonunun başladığını belirten besici, “Geçimimizi besicilik yaparak sağlıyoruz. Yaz aylarında yaylalarda kışın gelmesiyle birlikte koyunlarımıza ağıllarda bakıyoruz. Bu şekilde kışı da çıkaracağız” dedi.

Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor. Otları, ezdikleri karın üzerine seren çiftçiler, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor. Besiciler, akşam saatlerinde koyunlarını yeniden ağıla götürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Sabah saatlerinde itibaren Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa.) hızında eseceği tahmin ediliyor.