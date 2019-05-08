Yunanistan'dan madalyalarla döndüler

Yunanistan'da düzenlenen Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Erzincanlı milli sporcular 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Yunanistan'ın Selanik şehrinde 2-8 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası 32 ülkenin katılımı ile yapıldı. Turnuvaya Milli takımı temsil eden Erzincanlı sporcular damgasını vurdu. 16 kişiden oluşan Badminton Türk Milli Takımının Erzincanlı milli sporcular 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. Turnuvada 4 sporcu Milli Takıma girmeye hak kazanırken çift kadınlar kategorisinde Zehra Erdem ile İlayda Nur Özelgül altın madalya elde etti. Karışık çiftlerde Emre Sönmez ile Zehra Erdem, çift erkeklerde ise Mehmet Çapar ve Emre Sönmez bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın Milli Takım Antrenörlüğünü yapan Murat Sönmez; " 16 kişilik Milli Takım kadrosunda öncelikle Erzincanlı Milli sporcularımızın büyük bir başarıya imza atmaları bizi gururlandırdı. Erzincan olarak Avrupa'da nerde olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. " dedi.