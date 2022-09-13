İhlas Haber Ajansı

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Yunus polisi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden motosikletli Yunus polisi Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden motosikletli Yunus polisi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Salih Şimşek (51), cumartesi günü kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp damarına stent takılan Gümüşhane Kelkit doğumlu 4 çocuk babası Şimşek, hastanede hayatını kaybetti.


Salih Şimşek'in naaşı Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle akşam saatlerinde Erzincan'a gönderildi.


Erzincan'da bugün Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi.


Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazına Vali Mehmet Makas, çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşlar katıldı.

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