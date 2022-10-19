Erzincan'da, otobüsten indikten sonra yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi hayatını kaybetti. Ölen öğrencinin yola savrulan ayakkabısı görenlerin yüreğini burktu.

Kaza, dün gece saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya (23), Ulalar Mahallesi mevkiinde, 2 arkadaşıyla birlikte yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi. Bu sırada M.S'nin (20) kullandığı 06 BBK 789 plakalı otomobil, Derya'ya çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

“Yürek burkan fotoğraf”

Kaza sonrası otomobil çarptığı Oğulcan Derya'nın ayağından çıkan ve yola savrulan ayakkabısı görenlerin yüreğini burktu. Olay yeri incelemesi yapılıp yol temizleninceye kadar yolda duran ayakkabı öğrencileri gözyaşına boğdu.