Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda 1,65, yıllık yüzde 40,35 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aylık %1,65, yıllık %40,35 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %79,20 arttı.

İmalat yıllık %40,48 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,63, imalatta %40,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %39,26, dayanıklı tüketim malında %42,80, dayanıksız tüketim malında %39,44, enerjide %23,04, sermaye malında %44,24 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık %1,66 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,35, imalatta %1,66 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,69, dayanıklı tüketim malında %2,35, dayanıksız tüketim malında %1,42, enerjide %2,79, sermaye malında %1,25 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri %15,90, kok ve rafine petrol ürünleri %23,04, ana metaller %30,03 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler %64,70, diğer metalik olmayan mineral ürünler %56,47, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç %55,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %0,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu. Buna karşılık içecekler %6,62, diğer mamul eşyalar %4,08, ana metaller %3,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.