Yurt içi üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre % 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre % 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %48,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında % 63,87, imalatta % 48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında % 50,27 ve su temininde % 72,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında % 41,11, dayanıklı tüketim malında % 50,57, dayanıksız tüketim malında % 72,13, enerjide %49,93 ve sermaye malında % 51,46 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık % 2,54 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında % 2,42 artış, imalatta % 2,54 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında % 16,98 azalış ve su temininde % 1,63 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında % 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında % 2,32 artış, dayanıksız tüketim malında % 3,57 artış, enerjide % 9,72 azalış ve sermaye malında % 3,07 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör % 1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri % 116,52, içecekler % 113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları % 93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, % 5,37 ile tütün ürünleri, % 3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri % 4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri % 4,13, gıda ürünleri % 4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.