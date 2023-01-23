İhlas Haber Ajansı

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Yurt içinde 19 milyon 156 bin kişi seyahate çıktı

Yurt içinde 19 milyon 156 bin kişi seyahate çıktı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.


Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 19 milyon 156 bin kişi seyahate çıktı.


Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre seyahat sayısı yüzde 1,1 arttı


Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 artarak 23 milyon 384 bin seyahat olarak gerçekleşti.


Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 225 milyon 206 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı ise 9,6 gece oldu.

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