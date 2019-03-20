Yurt öğrencilerinden 'Gönül Bağı' etkinlikleri

Bu kapsamda Mengücek Gazi Yurdunda sosyal sorumluluk projeleri aralıksız devam ediyor.

Üniversiteli gençler gönül bağı kurdukları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri ile ortak faaliyet gerçekleştirdiler. Mengücek Gazi Yurdu öğrencileri okulun ana sınıfı öğrencileri,velileri ve öğretmenleri işbirliği ile gerçekleştirdikleri el emeği göz nuru Bayrak temalı tabloları Mengücek Gazi Yurdunda iki kurumun işbirliği ile sergilediler.Gerçekleştirilen sergiye Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan ve öğrenciler katıldı.Mengücek Gazi Yurt Müdürü Letafet Demir,Okul Müdürü Önder Demir ve il müdürleri eşliğinde sergi açılışı yapıldı.Yurt öğrencileri minik misafirlerini coşkuyla karşıladıktan sonra birlikte İstiklal Marşı Oratoryosu gerçekleştirdiler. Yurt Müdürlüğü tarafından minik öğrencilere ikramlarda bulunuldu ve müzikler eşliğinde oyunlar oynatıldı.

Programın sonlarına doğru İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu öğrencilere üzüm hoşafı ve çorba ikramın da bulundular.