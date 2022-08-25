Yurtlara kayıt yarışı başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adaylar için kayıtlar, 22-26 Ağustos'ta alınacak. Kayıtlarla birlikte ailesinin yaşadığı yerden farklı bir şehirde okuyacak öğrencilerin barınma telaşı da başlayacak. Ancak yurt bulmak her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Öyle ki YÖK istatistiklerine göre 129 devlet, 74 vakıf, 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 208 yükseköğretim kurumunda 4 milyon 454 bin 128'i açık öğretim olmak üzere 8 milyon 296 bin 959 öğrenci bulunuyor. Örgün öğretimdeki öğrenci sayısı 3 milyon 842 bin 831.

Bu yıl mezun olanların yanı sıra 838 bin 892 öğrenci de üniversiteye kayıt hakkı kazandı. Bu durumda örgün öğretimdeki yaklaşık 4 milyon öğrencinin en az yarısının yani 2 milyonunun yurtta kalacağı ya da ev kiralayacağı tahmin ediliyor. Ancak gerek devlet yurtlarının gerekse de üniversitelerin bünyelerindeki yurtların kapasiteleri bu rakamı karşılamaya yetmiyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 768 yurt var ve yatak kapasitesi 719 bin 520'ye çıkarılmış durumda. Devlet üniversitelerinin çoğu da öğrencileri KYK yurtlarına yönlendiriyor. Vakıf üniversitelerinin yurt kapasiteleri ise sadece 35 bin. İllere göre oranlar değişse de öğrencilerin yaklaşık yarısının barınma sorunuyla karşılaşacağı görülüyor.

KYK yurtlarına henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Ancak birçok üniversite, bünyesinde bulunan yurtlara başvuruları, 22 Ağustos'ta almaya başlıyor. Yurtlara başvurularda yoğunluk yaşanıyor. Bazı yurtlar, önceki yıllardan kayıtlı olan öğrenciler nedeniyle neredeyse dolu durumda. O nedenle öğrencilerin yurt kayıtlarını son tarihe bırakmamaları öneriliyor.

Vakıf üniversitelerinin çoğunda da bu ay yurt başvuruları tamamlanıyor. Bu yıl öğrenim ücretlerine yüzde 200'e varan zam oranıyla dikkat çeken vakıfların yurt ücretlerinin de çok yüksek olduğu, yıllık 100 bin TL'yi aştığı görülüyor. Devletlerin yurt ücretleri ise vakıflara göre daha uygun.

“Depozito alınıyor”

Üniversite yurtlarına başvurularda tarihlere ve kabul şartlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Kayıt yaptırmadan önce yurtların yerini ve odaları gidip görmekte de yarar var. Üniversiteler, yurt ücretlerinin yanı sıra depozito alıyorlar. Depozito ise 500 TL'den başlayıp 8 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı üniversiteler depozitoyu öğrencilerden dolar bazında talep ediyor.

KYK yurtlarında ücretler yurtların özelliklerine göre değişiyor. 400 TL'ye de yurt var, 700 TL'ye de. Ancak bazı öğrenciler, yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Ücretsiz barınma şartları ise şöyle:

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan 25 yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar.