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Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü rutin olarak sürdürdüğü fırın denetimlerini Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdı.

İş yerleri ruhsatları, genel temizlikler ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.


Zabıta ekipleri denetimler sırasında eksiklik tespit edilen iş yerlerine uyarılarda bulundu ve kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.


Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Albayrak, “Denetimlerimiz esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, vatandaşlarımızın sağlığı için. Yaptığımız denetimlerde görüldüğü üzere esnaflarımızın bilinçli olduğunu ve genel olarak kurallara riayet ettiğini gördük. Halkımızın sağlığı için bütün iş kollarında denetimlerimiz rutin olarak devam edecek” dedi.

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