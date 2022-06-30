Zabıta ekipleri hayvan pazarını denetledi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarında denetimlerde bulunarak pazara getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport, nakil belgesi, iller arası hareketlerinde sağlık raporları, pasaport, nakil belgeleri, küpelerinin ve hayvanların kurbana elverişli olup olmadıkları kontrol edildi. Sorunsuz bir kurban döneminin gerçekleşmesi için hayvan pazarı zabıta ekipleri tarafından titizlikle denetlenerek, vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmaları için gerekli tedbirler alındı.

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Mehmet Polat; “Ekiplerimiz ile birlikte bayrama kadar denetimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Pazarda alıcı ve satışı vatandaşlarımıza sahte para konusunda uyarılarda bulunduk. Hayvanların gerekli belgelerini kontrol ettik ve rampalarda iniş çıkışlarını rahat yapmaları için gerekli çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızdan, belediyemizin belirlemiş olduğu hayvan kesim yerlerini tercih etmelerini, sağlıklı bir ortamda hayvanlarını kesmelerini ve keserken de kendilerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bayram şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.