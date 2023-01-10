Zabıta personeline eğitim

Erzincan Belediye Başkanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programına, Zabıta Müdürlüğü personelleri ve halkla yüz yüze gelmek sureti ile vatandaşa doğrudan hizmet veren tüm personeller katılım sağladı.

Erzincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim, Erzincan Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Eğitimcisi Gülbahar Cüneray tarafından verildi. 8 Aralık 2022 ve 6 Ocak 2023 tarihleri arasında 48 saat süren eğitim programında “Görgü kuralları, nezaket, sağlıklı iletişim, öfke kontrolü, halka ilişkiler vb. "konular ele alındı.