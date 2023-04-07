İhlas Haber Ajansı

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Zabıtadan fırın denetimi

Erzincan’da zabıta ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Erzincan'da zabıta ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi.


Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için şehir genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetliyor.


Ekipler denetimlerde iş yerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı nedeniyle fırın denetimlerini sıklaştırırken, denetimlerde Ramazan pidelerinde gramaj kontrolü ve iş yeri ruhsat kontrolü de yapılıyor. Ayrıca vatandaşın sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunlukları da denetleniyor.

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