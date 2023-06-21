Zararlı sinek tuzakları asıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sağlıklı gıda üretimini teşvik etmek, ürün kalitesini ve verimini artırmak amacıyla üreticiyi destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler özellikle bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, Erzincan'da 15 meyve bahçesinde elma iç kurdu cinsel çekici tuzaklar, 8 bahçede Akdeniz meyve sineği tuzakları, 6 bahçede kiraz sineği tuzakları gözlem amacıyla asarak zararlıların takiplerini yapıyor. Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılıyor. Böylece oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor.