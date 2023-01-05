Zemheri ayında kar yağmayınca küçükbaş hayvanlar yeniden meralara çıkarıldı

Erzincan'da havaların gündüz sıcak ve güneşli geçmesini fırsat bilen yetiştiriciler, hayvanlarını yeniden meralara çıkardı.

Kentte kar yağmaması, yüksek kesimlerde de yağan karın kısa sürede erimesi ve bununla birlikte özellikle havaların gündüz sıcak ve güneşli geçmesi en çok küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yaradı. Yetiştiriciler hayvanlarını ahırlardan çıkararak kısa süre önce döndükleri meralarda yeniden otlatıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkaran yetiştiriciler, akşam güneş batana kadar hayvanlarının karnını dışarıda doyuruyor. Geçen sene bu aylarda zemheri soğukların yaşandığına ve kar yağışından dolayı hayvanlarını hiçbir şekilde dışarıya çıkaramadıklarını belirten küçükbaş hayvan yetiştiricileri, şuan için hallerinden memnun olsalar da yaz günlerinde olabilecek kuraklığın da endişesini taşıyor.

Erzincan Merkez Günebakan köyünde uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Zeki Genç, geçen sene ocak ayında hayvanlarını dışarıya çıkaramadıklarını belirterek, “Bu sene her sene ki gibi kar yok, soğuk değil. Davarımızı dışarıya çıkarabiliyoruz ve koyunlarımızı otarıyoruz ama böyle giderse yazın da yağışlar olmazsa kuraklık olabilir. Geçen sene ocak ayı soğuktu, koyunlarımızı dışarıya çıkaramıyorduk. Kar da vardı ama bu sene havalar sıcak gidiyor. Şuan da iyi ama yazın da kuraklık olabilir. Kar ve yağmur yağışını biz de bekliyoruz” dedi.

‘Hem mutluyuz hem de endişerli'

Güneşli havayı fırsat bilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Kamay ise bulundukları durumdan şuan için memnun olduklarını ancak yaz aylarında olabilecek kuraklıktan dolayı da endişeli olduklarından bahsederek, “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Geçimimizi hayvancılıktan sağlıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar kar yağmıştı. Her taraf donmuştu. Şuan da havalar sıcak gidiyor. Bu durum bizim için biraz iyi ama bahar aylarında kuraklık olacağı endişesi taşıyoruz. Zemheri ayındayız. Normalde bu zamanlar her tarafta kar oluyordu ve buralar hep donuyordu, koyunlarımızı da dışarıya çıkaramıyorduk. Bu sene kar gecikti, yağış olmadı. Allah bütün üreticilerimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

Yemden tasarruf ettiklerini söyleyen Cihan Uzun ise, “Yazdan kalma bir hava var. Geçen sene bu zamanlar her taraf kardı, buzdu. Hayvanları çıkaramıyorduk. Hayvanlarımızı meraya çıkardık. Bu şekilde samandan, arpadan tasarruf sağlıyoruz. Biz halimizden memnunuz ama yazın kuraklık olacağından korkuyoruz” ifadelerini kullandı.