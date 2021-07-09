Erzincan'da zift tanklarının bulunduğu alanda zifte yapışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde İl Özel İdaresine ait konkosör tesislerinde zift tanklarının bulunduğu alanda bir köpeğin zifte yapıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine giderek kurtarma çalışmalarına başlattı. Zifte yapışan köpeğin zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürüten itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği ziftten kurtardı. Su verilen köpek daha sonra tedavisinin yapılması için Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.