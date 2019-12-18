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Ziraat Türkiye Kupası: 24 Erzincanspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi 24 Erzincanspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada gelişen Erzincanspor atağında Ayhan'ın pasında topu alan Hüseyin Çitay'ın şutunu kaleci Utku kolay kontrol etti.


28. dakikada Erzincansporlu oyuncuların yaptığı pas hatasında topu kapan Erdem'in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Süleyman'da kaldı.


36. dakikada Kerem'in pasını alan Ali Öztürk'ün rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş, üstten auta çıktı.


40. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasını alan Halil Yılmaz'ın ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Utku'dan döndü.


45+1. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Utku kornere çeldi.


45+1. dakikada Halil Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Selahattin Altay, Murat Şener


Anagold 24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Emre Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman, Ayhan Gürbüz, Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz, Muhammed, Ali Öztürk


Yedekler: Mustafa Talha, Tugay, Mümin Talip, Berke, Osman, Uğurcan, Burak


Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül


Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Muhayer, Erdem, Orkan, Oğuzhan, Boyd, Umut Nayir


Yedekler: Ersin, Doğukan, Vida, Rebocho, Kartal Kayra, İlkay, Lens, Diaby, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Yunus Emre Çakır (dk. 45+1) (24 Erzincanspor)


Sarı Kart: Ayhan Gürbüz (24 Erzincanspor)

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