Ziraat Türkiye Kupası: 24Erzincanspor: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
tur müsabakasında 24Erzincanspor kendi evinde Belediye Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti.
Stat: Erzincan 13 Şubat Stadı
Hakemler: Erhan Kutlu, Sezgin Altun, Mehmet Mithat Levent
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır, Birhan Vatansever, Ali Yavuz Kol (dk. 90 Ali Sefer?), Sinan Akaydin (dk. 74 Batuhan Altıntaş), İbrahim Can Köse (dk. 90 Selim Aytekin ?), Maksut Taşkıran, İlker Günaslan, Yekta Sönmez (dk. 67 Emirhan Demir), Ömer Esenkaya, Yücel Candemir
Belediye Kütahyaspor: Alper Kağan Çakır, İsmail Karakaş, İbrahim Başer, Yasin Reis, Ali Kemal Özkan (dk. 83 Kadir Bilimlier), Umut Kadir Kiraz, Özgür Kazar (dk. 67 Eyüp Poyraz), Ertuğrul Tekşen, Bilal Şeflek, Murat Elkatmış (dk. 67 Yusuf Atasoy), Muhammed Fatih Kunat
Sarı kartlar: Ömer Esenkaya, Ali Yavuz Kol (24Erzincanspor)
Umut Kadir Kiraz, İbrahim Başer, Yasin Reis (Belediye Kütahyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 82 İbrahim Başer (Belediye Kütahyaspor)
Goller: Dk. 89 Ertuğrul Teşken (Belediye Kütahyaspor)